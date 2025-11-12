В Белгородской области нашли останки вымершего шерстистого носорога

Житель села Нагольное обнаружил в земле кости и коренные зубы животного

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Кости и коренные зубы вымершего шерстистого носорога нашли в селе Нагольное Старооскольского округа Белгородской области, их обнаружил местный житель. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Старооскольского округа.

"Геннадий Головин заметил торчащие из земли странные крупные кости. Вместе с сыном они осторожно извлекли несколько фрагментов и своевременно обратились в Старооскольский краеведческий музей. Сотрудники музея организовали экспедицию на место. <...> В результате раскопок специалистами были обнаружены и подняты ребра, фрагменты бедренных и тазовых костей, коренные зубы и другие элементы скелета", - написали в администрации.

Предварительно, останки принадлежат шерстистому носорогу, обитавшему на территории Европы и Азии во времена плейстоцена, он окончательно вымер около порядка 8 тыс. лет назад.

Кости доставлены в музей, специалисты детально их изучат, проведут очистку и консервацию. Для точного определения возраста и строения скелета привлекут более узкопрофильных специалистов. После завершения научной обработки экспонаты станут частью экспозиции, посвященной доисторическому прошлому Старооскольского округа.