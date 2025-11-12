Второе облако плазмы существенно не повлияет на текущую геомагнитную обстановку

Третий выброс должен ударить по Земле в интервале между 17:00 и 20:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Веселков/ Университет Решетнева/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Второе облако плазмы, которое, судя по параметрам, прошло через космические аппараты, расположенные в точке Лагранжа L1, существенно не повлияет на текущую геомагнитную обстановку. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Возможно, через аппараты в точке Лагранжа L1 только что прошел второй выброс плазмы. По крайней мере наблюдаются скачки почти всех параметров солнечного ветра, а также резко изменился знак магнитного поля. Как-то существенно повлиять на текущую геомагнитную обстановку в худшую сторону это, по-видимому, уже не может, так как наблюдаемая динамика уже идет заметно выше прогноза, однако позволяет подтвердить базовую правильность в части ожидавшейся последовательности событий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что третий выброс должен ударить по Земле в интервале между 17:00 и 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 03:00 мск на Земле началась очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня. Как уточнили специалисты лаборатории, текущая магнитная буря развивается неравномерно - умеренно возмущенные периоды чередуются с импульсными всплесками.