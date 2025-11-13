В России разработали систему точного определения температуры внутренних органов

Такая аппаратура нужна для удаления раковых опухолей, рассказал руководитель проекта Федор Кочетов

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Российские ученые разработали прототип системы, позволяющей с высокой точностью измерять температуру внутренних органов. Такая аппаратура актуальна при удалении раковых опухолей, сообщил ТАСС руководитель проекта Федор Кочетов.

Миниинвазивная хирургия (малоинвазивная хирургия) - метод проведения оперативных вмешательств, при котором процесс выполняется с минимальным повреждением кожи и окружающих тканей. Во всем мире такие вмешательства становятся все более распространенными при устранении опухолей. Такие методы позволяют минимизировать травматизацию тканей и сократить время восстановления после операции.

"Мы пришли к выводу, что миниинвазивные методы медленно заменяют другие операции по той причине, что врач теряет прямой визуальный контакт с объектом, с опухолью, которую он удаляет. Сейчас в таких операциях врачи опираются на картинку УЗИ, чтобы определить в какое они место попали, поэтому у них прямых данных о том, какая температура внутри опухоли в момент нагрева, а там очень важно попасть в температурный диапазон. Наша задача сделать это персонализированно и точно, потому что там есть очень много факторов, в том числе возраст пациента и другие физические характеристики, которые сейчас не учитываются", - сказал собеседник.

Предполагается, что система позволит "видеть" температурные распределения внутри в реальном времени для того, чтобы наиболее точно принимать значимые хирургические решения. Система включает в себя термопару, оптоволоконный и акустический измерители.

Комплекс даст возможность проводить неинвазивную термографию разных частей тела с помощью ультразвуковых, радиочастотных и микроволновых каналов измерения. Одно из перспективных направлений - это уничтожение опухолей с помощью микроволнового излучения, которое нагревает новообразования. Аппараты для этого уже разработаны в Китае и США, такой же прибор создается в России. Разработанная термометрическая система позволит врачам в реальном времени создавать цифровой двойник места, где находится опухоль, и видеть распределение температуры. Заявку на регистрацию изделия в Росздравнадзор авторы комплекса планируют подать в 2026 году, старт клинических испытаний назначен на 2027 год.

Проект вошел в число победителей среди разработок победителей акселерационной программы для начинающих предпринимателей и технологических стартапов "А:старт", которая проводится командой бизнес-инкубатора новосибирского технопарка "Академпарк". Кочетов добавил, что разработки в рамках стартапа ведутся с участием ученых Сеченовского университета, Новосибирского госуниверситета, институтов сибирского Академгородка, Нижнего Новгорода и Москвы.