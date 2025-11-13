Ученые изучили иммунологический след туристов во время пандемии ковида

Исследование должно заложить основу для разработки методов прогнозирования инфекционных рисков

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Результаты скрининга антител у туристов за два года и три месяца пандемии коронавируса проанализировали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Исследование закладывает основу для разработки новых алгоритмов скрининга антител и прогнозирования инфекционных рисков, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Директор НОЦ Российско-китайского центра системной патологии ЮУрГУ Алексей Сарапульцев и ученые Игорь Крицкий, Александр Зурочка, Владимир Зурочка создали методику скрининга антител у туристов, прибывающих из-за рубежа. Полученные впервые результаты можно теперь использовать для ретроспективного анализа последствий пандемии, также для практических, прикладных целей. Это основа для мониторинга поствакцинального иммунитета, планирования профилактических мероприятий, для оценки туристических направлений как потенциальных эпидемиологических векторов", - сказали в пресс-службе.

В вузе пояснили, что всего в рамках исследования ученые изучили свыше 1,5 тыс. проб на антитела, которые брали у туристов с 27 октября 2020 года по 30 января 2023-го (660 проб на антитела IgM и 843 пробы на антитела IgG). При этом работа шла с двумя группами людей: первые имели опыт заграничных поездок во время пандемии, а вторые не покидали Россию на протяжении последних 14 дней.

"Исследователей ждал сюрприз. Оказалось, что большинство носителей IgG возвращались из Турции, Казахстана и Египта. Турция вышла в лидеры, оторвавшись от того же Египта в восемь раз. Также путешественников с "поздними иммуноглобулинами" IgG в крови (примерно 67%) оказалось почти вдвое больше, чем пациентов с IgМ (примерно 33%)", - поделились итогами исследований в вузе.

