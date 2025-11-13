На Земле продолжается магнитная буря на "умеренном" уровне

Как уточнили специалисты, она развивается неравномерно

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. После небольшого перерыва магнитная буря на Земле продолжилась, ее мощность достигает умеренного уровня - G2. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

"Продолжается геомагнитная буря", - отметили в институте.

Степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время находится на отметке G2 по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 03:00 мск на Земле началась очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня. Как уточнили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, текущая магнитная буря развивается неравномерно - умеренно возмущенные периоды чередуются с импульсными всплесками.