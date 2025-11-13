В Китае нашли новую причину возрастного бесплодия и способ обратить этот процесс

Фактором плохого качества яйцеклеток является дисфункция рибосом, которую ранее упускали из виду

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Китайские ученые определили ранее неизвестный ключевой механизм, лежащий в основе возрастного снижения женской фертильности, и продемонстрировали потенциальный способ его лечения. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Мы обнаружили, что дисфункция рибосом, которая ранее упускалась из виду, служит фактором плохого качества яйцеклеток", - приводит агентство слова первого автора статьи, ученого из Нанькайского университета Ли Цзе.

Согласно исследованию, аномальная активность рибосомных генов начинается у женщин в возрасте около 35 лет. Эта гиперактивность нарушает нормальный синтез белка, что приводит к ошибкам при разделении хромосом и мешает развитию эмбриона.

Команда протестировала рапамицин - препарат, известный своей способностью подавлять активность рибосом. Эксперименты показали, что он восстановил белковый баланс и улучшил качество яйцеклеток.

В ходе клинического исследования женщины, которые ранее сталкивались с неудачным развитием эмбриона при ЭКО, получили кратковременное лечение рапамицином. Как сообщает агентство, это "помогло им произвести высококачественные бластоцисты, что привело к успешным беременностям и рождению детей". При этом ученые отметили, что для подтверждения эффективности необходимы более обширные клинические испытания.