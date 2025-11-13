В Ленобласти нашли дерево возрастом 400 млн лет

Находка расширит представления о географии и возрасте ранних древесных растений

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили в Ленинградской области ствол дерева девонской эры возрастом около 385 млн лет с хорошо сохранившейся корневой системой. Уникальная находка позволит расширить представления о географии и возрасте ранних древесных растений, сообщили в пресс-службе вуза.

"Находка является, вероятно, самой ранней на территории Русской платформы, где корневая система такого уровня развития находится в непосредственной связи с основным стволом растения. Найденный образец имеет особую ценность в контексте изучения прототакситов, природа которых остается предметом научных дискуссий уже более 150 лет. Для точной идентификации найденного образца необходимо провести детальное изучение его анатомического строения. Полученные данные позволят пересмотреть материал, ранее описанный как прототакситы", - привели в пресс-службе слова палеоботаника, ассистента кафедры региональной геологии СПбГУ Анны Любаровой.

Уточняется, что ствол дерева девонской эры возрастом около 385 млн лет был обнаружен в Шалово Перечицком песчаном карьере в Лужском районе. Раскопочный отряд на протяжении недели с 27 октября вел работы по извлечению ценного объекта. Изначально предполагалось, что это прототаксит - ископаемый организм, часто интерпретируемый как гигантский гриб. Однако в процессе расчистки была обнаружена обширная корневая система, что кардинально изменило первоначальную гипотезу.

По данным пресс-службы, детальное изучение образца позволит ученым уточнить его таксономическую принадлежность, определить морфологические особенности, расширить представления о географии и возрасте ранних древесных растений, а также понять механизмы их адаптации к наземным условиям и роль в формировании первых почвенных покровов. После завершения всех исследовательских и реставрационных работ находка займет место в экспозиции Палеонтологического музея Санкт Петербургского государственного университета.

"Изучение древнейших остатков древесных растений с Русской платформы важно и с позиций укрепления научных позиций России в изучении этих объектов. Наиболее крупные и важные в научном отношении находки корневых систем были обнаружены также на юге Донецкого бассейна. Известные зарубежные находки существенно уступают по полноте сохранности корневой системе, обнаруженной и препарируемой сотрудниками Палеонтологического музея СПбГУ", - привели в пресс-службе слова начальника раскопочного отряда, заведующего Палеонтологическим музеем СПбГУ Дмитрия Григорьева.