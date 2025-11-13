Раскрыта "двойная" иммунная реакция на пересадку почки свиньи в тело человека

В процессе ее формирования важную роль играют не только человеческие иммунные клетки, но и иммунные клетки животного, сообщили ученые

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Ученые обнаружили в ходе долговременных наблюдений за последствиями пересадки почки трансгенной свиньи в тело человека, что в процессе формирования реакции отторжения важную роль играют не только человеческие иммунные клетки, но и иммунные клетки свиньи, присутствующие в толще пересаживаемого органа. Об этом сообщили участники операции на онлайн пресс-брифинге, проведенном редакцией журнала Nature.

"Когда мы говорим о проблеме отторжения донорских органов, мы обычно фокусируем внимание на иммунной реакции пациента, в чье тело производится их трансплантация. Наши наблюдения показали, что в этой реакции участвует и сам пересаживаемый орган. Присутствующие в нем клетки врожденного иммунитета начинают активно реагировать на окружающие почку ткани тела человека, что стало для нас сюрпризом", - заявил журналистам профессор Университета Нью-Йорка (США) Роберт Монтгомери.

Ученые еще четыре года назад провели первую в истории операцию по пересадке почки трансгенной свиньи в тело человека, находившегося в состоянии клинической смерти. Впоследствии медики провели еще девять подобных экспериментов, каждый из которых, как отмечает профессор Монтгомери, стал существенным шагом вперед в подборе оптимального набора препаратов, подавляющих иммунитет, и процедуры проведения пересадки почки.

Недавно ученые из США завершили пока самый длительный эксперимент такого рода, в рамках которого биологи и медики непрерывно отслеживали перемены в состоянии пересаженной почки, иммунитета пациента и других жизненно важных параметров на протяжении 61 дня. За это время почка пережила сразу два эпизода отторжения, что позволило исследователям всесторонне изучить процессы, которые предшествовали этим инцидентам, и раскрыть их влияние на жизненные функции почки.

Эти наблюдения указали на то, что почка свиньи исполняла возложенные на нее функции на всем протяжении эксперимента, в том числе и после эпизодов отторжения. Это дает надежду на то, что почки свиньи будут нормально работать в теле человека на протяжении очень долгого времени без дополнительных вмешательств и существенных модификаций ДНК свиньи после того, как ученые решат все проблемы с иммунной совместимостью.

Как отметил профессор Монтгомери, проведенные наблюдения уже позволили сделать большой шаг к решению этой проблемы, так как ученым удалось выявить особую популяцию Т-клеток, которая присутствовала организме пациента еще до пересадки почек и реагировала на пока неизвестный антиген. Раскрытие этого антигена поможет понять, какие именно компоненты клеток тела свиньи вызывают реакцию отторжения, и разработать новые, более эффективные методы ее подавления при помощи лекарств или редактирования ДНК свиней.