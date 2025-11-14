Школьница разработала лазерное устройство для очистки Севморпути ото льда

Она стала финалисткой всероссийского конкурса "Я - конструктор будущего"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ученица школы из подмосковного города Калининец Дарья Иванова стала финалисткой всероссийского конкурса "Я - конструктор будущего", представив прототип лазерного устройства для очистки рек и моря ото льда. Разработка вошла в десятку лучших из 160 поданных заявок и будет востребована на Северном морском пути, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ).

"Конструкция крепится на борту судна и двигается по зигзагообразной траектории для эффективного разрушения льда. Запуск роботизированной системы осуществляется с пульта управления, а для ориентации конструкции вдоль борта судна используются ультразвуковые дальномеры. Остановка устройства происходит автоматически при погружении воздушных подушек в воду, что фиксируется водонепроницаемыми ультразвуковыми датчиками. Это означает, что льда вокруг нет, и работа может быть приостановлена", - рассказала Дарья Иванова, чьи слова приводятся в сообщении.

По сути, разработан катамаран с лазерной системой для дистанционного разрушения льда. Прототип состоит из корпуса и рамы с воздушными подушками. Корпус, напечатанный на 3D-принтере из пластика, разделен на три секции: для плат управления, элементов питания и лазерной матрицы, представляющей собой жестко зафиксированные вместе диоды для создания мощного луча. Для движения устройства используются бесщеточные электромоторы, защищенные кожухами. Принцип работы устройства прост: оператор запускает систему с пульта, она совершает колебания, при этом выпуская лазерный луч и тем самым раскалывая лед.

"Разработка особенно перспективна для Северного морского пути, где позволит увеличить периоды безопасной навигации и снизит зависимость от ледоколов. Предполагается, что технология сможет работать в сложных ледовых условиях, обеспечивая проводку судов там, где затруднено использование традиционных методов, в частности ледоколов", - считают в МАИ.

Конкурс "Я - конструктор будущего" проводится МАИ совместно с Союзом машиностроителей России. Финальная защита проектов пройдет 14 ноября в рамках всероссийского форума "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства". Победители получат дополнительные баллы при поступлении в МАИ, рекомендации экспертов по развитию проектов и ценные призы. Конкурс является частью программы учебно-методического центра подготовки инженерных кадров для авиастроительной отрасли, который в этом году был создан на базе МАИ при поддержке Минобрнауки России в рамках национального проекта технологического лидерства "Промышленное обеспечение транспортной мобильности".