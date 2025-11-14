Прошедшая магнитная буря стала второй по силе за пять лет

Геомагнитный шторм продолжался 42 часа

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря, начавшаяся на Земле в ночь на 12 ноября и достигшая в пике уровня G4, стала самой сильной в 2025 году и второй по силе с 2020 года. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Геомагнитное событие завершено. Оно стало вторым по силе за последние 5 лет. <…> Геомагнитный шторм продолжался 42 часа и стал самым сильным в текущем году. С точки зрения достигнутых значений геомагнитных индексов в текущем 25-м солнечном цикле было три случая, когда уровень бури достигал значения G4.7 и выше. Это, конечно, буря высшего уровня G5.0 10-12 мая 2024 года. На втором месте завершившееся событие, а на третьем буря 10-11 октября 2024 года, которая достигала таких же пиковых значений, но была более короткой. Все остальные события текущего цикла, то есть как минимум с начала 2020 года имели более низкие пиковые значения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 03:00 мск на Земле началась очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня.