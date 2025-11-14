На Солнце произошла сильная вспышка

Она длилась 45 минут

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вспышка класса М зафиксирована на Солнце 14 ноября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"14 ноября в 10:39 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N21E63) зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 45 минут", - отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.