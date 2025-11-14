На Солнце произошла вторая по силе вспышка в 2025 году

Данных о выбросе в сторону Земли пока нет

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вспышка класса Х зарегистрирована на Солнце 14 ноября, она стала второй по силе в этом году. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

"14 ноября в 11:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N21E63) зарегистрирована вспышка Х4.0 продолжительностью 62 минуты", - отметили в институте.

Данных о выбросе в сторону Земли пока нет, уточнил представитель ИПГ.

Вспышка зафиксирована в той же области, где 11 ноября на Солнце произошла самая сильная в этом году вспышка - Х5.1.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.