Для крупнейшей библиотеки Сибири создали платформу автоматизации работы

Разработка была представлена в рамках научно-производственного форума "Золотая долина"

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые разработали программную платформу - фреймворк - для управления моделями ИИ при внедрении в работу крупнейшей в Сибири Государственной публичной научно-технической библиотеки. Новая разработка была представлена в рамках научно-производственного форума "Золотая долина", сообщили ТАСС в пресс-службе НГУ.

Фреймворк предоставляет базовую структуру приложения, готовые компоненты и правила их взаимодействия. Разработчик получает своеобразный конструктор - набор проверенных блоков, которые можно комбинировать для создания сложных веб-приложений или мобильных программ.

"В фреймворк загрузили оцифрованные данные библиотечных карточек, их разметку и опробовали модель по распознаванию карточек, по распознаванию структуры библиографической информации, которую создали сами сотрудники центра", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас идет процесс передачи фреймворка заказчику. Его внедрение значительно автоматизирует работу сотрудников ГПНТБ по созданию новых карточек. "В перспективе мы хоти добавить в работу фреймворка алгоритм, который позволит ему сканировать новую книгу и автоматически извлекать из нее необходимую библиографическую информацию, без участия в этом процессе сотрудника библиотеки", - цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Евгения Павловского.

Вндерние технического решения упростит поиск и для читателей. Сначала это коснется книг, изданных до 2000 года. "Сейчас эту задачу приходится решать довольно сложным образом. Для примера, на то, чтобы найти книгу об Аль-Хорезми, изданную в Ташкенте в 1968 году, у меня ушло около получаса. Но я был очень мотивирован на поиск. Современные пользователи не всегда будут тратить 30 минут на поиск одной книжки. Поэтому с помощью нашего фреймворка мы значительно упростили этот процесс, можно будет найти нужную книгу или статью намного быстрее, не прибегая к услугам специалистов", - подчеркнул Павловский.

Научно-производственный форум "Золотая долина" проходит в Новосибирском госуниверситете в третий раз 13 и 14 ноября. Среди участников заявлены представители руководства госкорпорации "Росатом", Объединенной двигателестроительной корпорации, АФК "Система", институтов Сибирского отделения РАН и вузов Новосибирска. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.