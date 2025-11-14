В Петербурге создали универсального робота для промышленных задач

Такой робот необходим, так как промышленности требуются многофункциональные мобильные платформы, способные выполнять работу в различных условиях, адаптироваться к сложной и разнообразной среде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали универсального робота, конфигурацию которого можно адаптировать под разные промышленные задачи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые создали универсальную мобильную платформу - промышленного робота, специально разработанного для сочетания гусеничной и колесной платформы в одном устройстве. Робот состоит из модулей, которые можно комбинировать для выполнения различных задач. Это облегчает сборку, обслуживание, обеспечивает гибкость и адаптивность системы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня промышленности необходимы многофункциональные мобильные платформы, способные выполнять задачи в различных условиях, адаптироваться к сложной и разнообразной среде.

По данным пресс-службы, разработка ГУАП состоит из модульного корпуса с гибридной ходовой частью, индивидуального привода на базе электродвигателей постоянного тока с энкодерами, управления силовой частью, основным и дополнительным оборудованием. Конфигурацию робота можно адаптировать под разные задачи, добавляя соответствующую полезную нагрузку, в том числе манипулятор, фото- или видеокамеру, тепловизор, контейнер для перевозки груза.

Как рассказали в вузе, робот был разработан как прототип для предприятия по производству катодной меди. В рамках такого производства робот может проводить диагностику - обнаруживать короткие замыкания между электродами по наличию магнитного поля.