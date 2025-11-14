В России предложили новый подход к интерпретации генетического кода

Исследователи рекомендуют рассматривать его как набор смыслов и знаков, которые приобретают значение, лишь пройдя через ряд биохимических операций

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые из России предлагают рассматривать генетический код не как статичную "инструкцию", определяющую функционирование организмов, а как набор смыслов и знаков, которые приобретают значение, лишь пройдя через ряд биохимических операций, подобно тому, как слова обретают смысл в рамках конкретного предложения. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Рассмотрение семиотических отношений и операций в генетическом кодировании позволяет пересмотреть принятое понимание знака как чего-то постоянного, непременно связанного с определенным объектом. Предложенная концепция дает возможность более широко представить производство знаков - семиозис - как неотъемлемое свойство многих систем, управляющих информационными процессами", - пояснил профессор Балтийского федерального университета (Калининград) Сурен Золян, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Исследователи пришли к такому выводу в рамках проекта, нацеленного на использование междисциплинарных подходов в биологических исследованиях, связанных с эволюцией и с передачей информации в природных системах. Интерес к этой проблеме обусловлен тем, что несколько лет назад профессор Золян обратил внимание на то, что генетический код похож на язык с собственным алфавитом, грамматикой и лексикой.

Это побудило его изучить принципы устройства отдельных генов и всей ДНК в целом с точки зрения семиотики - науки о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения. Благодаря этому ему удалось сформулировать модель, которая описывает то, как нуклеиновые кислоты, "стройблоки" ДНК и РНК, а также кодируемые ими белки превращаются в осмысленную инструкцию для построения и функционирования живого организма.

Опираясь на эту идею, российские исследователи недавно изучили процесс возникновения знаков и их смысла при считывании генетической информации. Они проанализировали процессы удвоения ДНК, считывания молекул РНК с ДНК и синтеза белка по инструкции, записанной на РНК, и при этом они рассматривали эти процессы не как простой набор биохимических реакций, а как последовательность семиотических актов - процессов создания, передачи и преобразования знаков и смыслов.

В рамках этого анализа ученые пришли к выводу, что "тройки" нуклеотидов в ДНК, кодирующие одиночные аминокислоты, приобретают смысл лишь после того, как они пройдут через целый каскад биохимических преобразований, в которых очень важную роль играют молекулы транспортной РНК. Понимание этого, как надеются ученые, поможет более полно понимать и изучать механизмы эволюции появления и развития генетического кода.