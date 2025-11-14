Профессор Оганов: новая версия USPEX сделала программу широкодоступной

По словам руководителя проекта, алгоритмом пользуются около 11 тыс. человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Новая версия российского алгоритма USPEX для разработки материалов с уникальными свойствами сделала его доступным для каждого. Об этом сообщил руководитель проекта, профессор университета "Сколтех" Артем Оганов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

USPEX - это метод компьютерного предсказания кристаллических структур, разработанный профессором Огановым совместно с коллегами. Новая версия алгоритма позволяет проводить расчеты, которые раньше требовали мощности суперкомпьютеров, на обычном ноутбуке.

"USPEX - это мощный магнит, который иголки из стога сена выдергивает, и вы их сразу находите. А вот то, что мы сейчас сделали - USPEX 25 - версия, которая у каждого на ноутбуке может работать, нулевой барьер входа. Любой школьник, любой учитель, любой студент, любой ученый в провинциальном университете и в столичном тоже может теперь использовать это для того, чтобы открывать новый материал. Теперь любой на ноутбук становится суперкомпьютером для дизайна материалов", - отметил руководитель проекта.

Вице-президент РАН Степан Калмыков напомнил, что в 2015 году химическое пространство включало в себя 14,5 млн соединений и 16,5 млн реакций, поэтому "без успешной попытки математизирвать [огромный массив данных] невозможно развитие химии".

По словам Оганова, в настоящее время программа имеет около 11 тыс. пользователей. "Я очень рассчитываю, что этот алгоритм выйдет за пределы нашего научного сообщества, скажем так, привилегированных стран, к которым относятся Россия и Китай тоже, и как лесной пожар, распространится по всей поверхности планеты. Чтобы люди всех стран, в том числе школьники и учителя, получали пользу от нашей разработки, чтобы это было и в науке, и в образовании, и в богатых странах, и в бедных странах", - подытожил он.