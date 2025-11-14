ИИ научили узнавать человека по радужке глаза даже через ресницы

Новый подход может применяться в основе систем биометрической идентификации, считают ученые

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Исследователи факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали метод идентификации человека по радужке глаза даже при наличии помех в виде ресниц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Авторы представили нейросетевой метод построения и сопоставления ключевых точек на изображениях радужной оболочки глаза, который решает задачу автоматического определения системой личности человека.

"Решение, протестированное на изображениях тестовой базы данных изображений радужных оболочек, демонстрирует высокую точность выделения и сопоставления ключевых точек. При этом метод является устойчивым к наличию век и ресниц на <…> радужной оболочке глаза", - уточнили в университете.

Новый подход может применяться в основе систем биометрической идентификации, считают авторы.

"Одним из актуальных направлений в области обработки и анализа изображений является разработка гибридных подходов, которые комбинируют классические математические методы с нейросетевыми, объединяя их преимущества для получения более надежных и точных результатов. Это открывает новые перспективы для развития методов биометрической идентификации", - пояснила Елена Павельева, доцент кафедры математической физики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, чьи слова приводит пресс-служба университета.