Академик РАН Оганесян назвал новую версию алгоритма USPEX революционным скачком

Она позволяет проводить расчеты, которые раньше требовали мощности суперкомпьютеров, на обычном ноутбуке

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. USPEX 25 является не просто новой версией уникального российского алгоритма, а революционным скачком в области научного поиска. Такое мнение высказал академик Российской академии наук Юрий Оганесян в своем видеообращении, представленном в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Релиз новой версии алгоритма, о котором идет речь, это не просто вариант программы, это изменение самой парадигмы научного поиска. Раньше, например, предсказание материала с заданными свойствами было подобно поиску иголки в стоге сена. <…> Теперь в это дело вмешался искусственный интеллект, и вся эта большая работа может быть сделана на обычном ноутбуке. Вот это и есть революционный скачок, потому что освобождает молодого исследователя от необходимости поиска вот этих больших вычислительных мощностей, которые доступны только в очень крупных лабораториях на суперкомпьютерах, и открываются для него широкие возможности для проверки своей идеи на самом раннем этапе ее зарождения", - сказал он.

USPEX - это метод компьютерного предсказания кристаллических структур, разработанный профессором Артемом Огановым, который входит топ самых цитируемых ученых в мире, совместно с коллегами. Новая версия алгоритма позволяет проводить расчеты, которые раньше требовали мощности суперкомпьютеров, на обычном ноутбуке.