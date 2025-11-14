ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяНаука

Академик РАН Оганесян назвал новую версию алгоритма USPEX революционным скачком

Она позволяет проводить расчеты, которые раньше требовали мощности суперкомпьютеров, на обычном ноутбуке
Редакция сайта ТАСС
14:19

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. USPEX 25 является не просто новой версией уникального российского алгоритма, а революционным скачком в области научного поиска. Такое мнение высказал академик Российской академии наук Юрий Оганесян в своем видеообращении, представленном в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Релиз новой версии алгоритма, о котором идет речь, это не просто вариант программы, это изменение самой парадигмы научного поиска. Раньше, например, предсказание материала с заданными свойствами было подобно поиску иголки в стоге сена. <…> Теперь в это дело вмешался искусственный интеллект, и вся эта большая работа может быть сделана на обычном ноутбуке. Вот это и есть революционный скачок, потому что освобождает молодого исследователя от необходимости поиска вот этих больших вычислительных мощностей, которые доступны только в очень крупных лабораториях на суперкомпьютерах, и открываются для него широкие возможности для проверки своей идеи на самом раннем этапе ее зарождения", - сказал он.

USPEX - это метод компьютерного предсказания кристаллических структур, разработанный профессором Артемом Огановым, который входит топ самых цитируемых ученых в мире, совместно с коллегами. Новая версия алгоритма позволяет проводить расчеты, которые раньше требовали мощности суперкомпьютеров, на обычном ноутбуке. 

Россия