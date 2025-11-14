Выброс солнечной плазмы пройдет мимо Земли

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук также напомнили, что самая крупная вспышка XXI века, произошедшая 4 ноября 2003 года, не привела ни к каким последствиям на Земле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Выброс солнечной плазмы от одной из сильнейших вспышек 2025 года пройдет мимо Земли. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

"Выброс плазмы от сегодняшней второй по силе вспышки года X4.0 пройдет мимо Земли. Как и предполагалось изначально, область 4274 находится в данный момент в безопасном для Земли положении с сильным угловым смещением и, несмотря на высокий, второй в году, балл произошедшей сегодня вспышки, не сможет оказать ударного воздействия на планету. Очередное, четвертое за несколько дней, облако плазмы на этот раз проходит мимо Земли. Сама ситуация, когда сильные солнечные события оказываются абсолютно нейтральными, является, в целом, обыденной", - говорится в сообщении.

В лаборатории напомнили, что самая крупная вспышка XXI века, произошедшая 4 ноября 2003 года, не привела ни к каким последствиям на Земле, так как произошла на краю Солнца.