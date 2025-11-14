На выставке V Конгресса молодых ученых представят новые технологии со всей России

Площадка будет разделена на Аллею партнеров, Перекресток возможностей, Проспект научных инициатив и пространство "Наука"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Новые технологии и разработки со всей России представят на выставке V Конгресса молодых ученых в Сочи: почти 50 университетов, научных центров, компаний и федеральных ведомств покажут свои ключевые проекты на площади более 7 тыс. кв. м в тематических зонах, посвященных передовым направлениям российской науки и технологий, сообщили в пресс-службе компании.

"Выставка V Конгресса молодых ученых - традиционная площадка для демонстрации научных достижений и технологических новинок от ведущих вузов, компаний и научно-образовательных центров", - говорится в сообщении.

В этом году почти 50 экспонентов представят свои решения в нескольких тематических зонах. Площадка будет разделена на Аллею партнеров, Перекресток возможностей, Проспект научных инициатив и пространство "Наука", где ведущие университеты и научно-образовательные центры покажут собственные разработки и совместные проекты с индустрией. Все стенды оснастят QR-кодами, по которым можно будет получить информацию обо всех экспонатах на нескольких языках.

Ключевые проекты и программы развития Минобрнауки России в сфере высшего образования, науки и технологического развития представят на стенде ФГАНУ "Социоцентр". Здесь покажут разработки университетов, созданные в рамках программы "Приоритет-2030" и проекта "Передовые инженерные школы", пройдут выступления спикеров по актуальным вопросам науки и высшей школы, а студия медиапроекта "Высший пилотаж" запишет видеоинтервью с представителями университетской среды для публикации на ресурсах министерства.

Впервые на площадке конгресса появится отраслевой кластер российских ведомств. Общественный совет при Минстрое России представит интерактивную площадку "Я - строитель будущего!", где продемонстрируют решения, способные изменить облик городов, а Минтранс России покажет VR-тренажер, макет поезда для высокоскоростных магистралей, инновационные системы и энергоустановки. Титульный партнер конгресса - госкорпорация "Росатом" - проведет около 30 мероприятий с лекциями ученых и научными квизами, представит мультимедийные инсталляции о будущем атомной энергетики и квантовых технологий, а также совместную с НИЦ "Курчатовский институт" выставку "Гордость. Вдохновение. Мечта", посвященную 80-летию атомной промышленности и переходу от первых реакторов и АЭС к концепции Атомного проекта 2.0.

К участию в выставке также подключатся крупные компании и научные проекты. "Ростех" покажет решения в области фотоники, медицины и энергетики, включая "всевидящую" SWIR-камеру и энергетическую установку на топливных элементах, "Сибур" проведет лекционную программу по нефтехимии и переработке пластика и организует хакатон со стажировками, "Яндекс" на стенде "ИИ для науки" представит научные публикации и кейсы применения искусственного интеллекта, а интерактивный проект "Пульс КМУ" в реальном времени отразит ключевые темы конгресса.

Проект "Наша лаба" объединит более 30 производителей научных приборов из России и Белоруссии, где в числе экспонатов - 66 приборов, более 70 реактивов и биопечать роговицы глаза, а в Научной гостиной и на стенде Российского научного фонда представят разработки класса мегасайенс, результаты работы грантополучателей и просветительский проект "Научные династии: гены открытий".

Регионы и ведущие научно-образовательные центры покажут свои ключевые проекты в области высоких технологий. В пространстве "Наука" выступят Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, "Сколтех", Высшая школа нефти и ряд НОЦ, ИНТЦ "Сириус" представит единую систему поддержки инноваций и разработки резидентов, Самарская и Нижегородская области продемонстрируют решения в сфере космоса, беспилотных систем и IT-кампусов.

Для детей и молодежи на площадке "Движения первых" представят около 80 детских научных изобретений, а финал соревнований "Кубок РТК" и "Кубок РТК. Высшая лига" соберет более 100 юных робототехников и 18 студенческих команд, которые на специальном полигоне покажут автономную навигацию и работу роботов в условиях городской среды, тепличного хозяйства, нефтяного месторождения и цеха электролиза меди.