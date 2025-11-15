Астрофизик Леб указал на признак искусственного происхождения 3I/ATLAS

Бывший профессор Гарвардского университета отметил, что космический объект не разрушился вблизи Солнца

Редакция сайта ТАСС

Комета 3I/ATLAS © Olivier Hainaut et al/ European Southern Observatory/ CC BY 4.0/ Wikimedia Commons

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Космический объект 3I/ATLAS не разрушился вблизи Солнца, что говорит о его искусственном происхождении. Такое мнение высказал 13 ноября бывший профессор Гарвардского университета, астрофизик Ави Леб.

"Тот факт, что объект 3I/ATLAS остается единым телом, нетипично для естественной кометы", - написал ученый в своем блоге.

Так Леб прокомментировал публикацию портала Astronomer’s Telegram от 11 ноября. В ней говорится, что фотографии объекта демонстрируют, что он не разрушился при прохождении ближайшей к Солнцу точки на орбите.

Российские ученые сходятся во мнении, что объект 3I/ATLAS не может принадлежать нашей Солнечной системе, а прилетел от других звездных систем. Эту межзвездную комету впервые обнаружили 1 июля благодаря автоматизированной сети телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.