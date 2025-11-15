Ученый Эйсмонт считает, что особенности 3I/ATLAS не делают его инопланетным кораблем

Наблюдавшееся у объекта негравитационное ускорение естественно и обязательно для всех комет без исключения, отметил ученый

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Выделяемые особенности кометы 3I/ATLAS не доказывают ее причастность к разумным существам внеземного происхождения. Такое мнение ТАСС выразил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Ранее межзвездная комета 3I/ATLAS не разрушилась после сближения с Солнцем, из-за чего ученый Гарвардского университета Ави Леб указал на его возможно искусственное происхождение.

"Ави Леб использовал желание каждого из нас получить подтверждение, что мы не одни во Вселенной. Но комета 3I/ATLAS такого подтверждения не дала и не даст - ее движение происходит в полном соответствии с законами механики без каких-либо странностей", - сказал ученый.

Так, по его словам, наблюдавшееся у объекта негравитационное ускорение естественно и обязательно для всех комет без исключения, ведь на них действует реактивная сила, порождаемая выбросом пыли и газов из ядра.

Эйсмонт также подверг сомнению аргумент касательно направления движения кометы. Он отметил, что знаменитая комета Галлея, так же, как и 3I/ATLAS, двигалась по часовой стрелке и не являлась инопланетным судном.

"Единственная особенность 3I/ATLAS в том, что она межзвездная. Но это никак не означает, что это космический корабль инопланетян. Хотя многим очень хочется думать, что это так", - подчеркнул ученый.

О комете 3I/ATLAS

Российские ученые сходятся во мнении, что объект 3I/ATLAS не может принадлежать нашей Солнечной системе, а прилетел от других звездных систем. Эту межзвездную комету впервые обнаружили 1 июля благодаря автоматизированной сети телескопов ATLAS, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.