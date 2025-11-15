Роскосмос показал, как выглядит первый снег в Москве из космоса

Спутники наблюдают за прохождением циклона

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские гидрометеорологические аппараты "Электро-Л" и "Арктика-М" запечатлели с орбиты первый снег, выпавший 15 ноября в Москве. Кадры размещены в Telegram-канале Роскосмоса.

"Сегодня в Москве выпал первый снег. Ожидается, что за сутки в городе выпадет треть месячной нормы осадков. Спутники Роскосмоса наблюдают за прохождением циклона", - говорится в подписи к фотографиям.

Как ранее сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, первый снег выпал в Москве с опозданием почти на месяц.