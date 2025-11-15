Неиспользуемые калужские поля выявляют при помощи космоснимков и ИИ

Сначала снимок дешифруют и определяют вид растительности на территории, затем устанавливается предприятие, которое было обязано возделывать эту почву

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мониторинг сельскохозяйственных земель Калужской области проводится при помощи космоснимков или съемки беспилотников, которые производят съемку поля, а затем нейросеть выявляет, используется ли это поле или нет. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора Калужской области - руководитель министерства цифрового развития региона Дмитрий Разумовский.

"Много проектов, которые помогают самым разным ведомствам, например, мониторинг сельхозземель. Есть такая тенденция ввода неиспользуемых земель в оборот, для этого нужно анализировать космоснимки или сегодня это снимки с беспилотников, выявлять эти территории, обрабатывать с помощью искусственного интеллекта и уже адресно в эти места, где зарастает земля, направлять органы контроля для того, чтобы земли можно было вовлекать в оборот", - сказал Разумовский на форуме информационных технологий "Цифровые решения".

Замгубернатора Калужской области рассказал, что сначала снимок дешифруют и определяют вид растительности на территории, затем устанавливается предприятие, которое было обязано возделывать эту почву.

"Соответственно, накладывается дешифрированный массив данных на те карты полей с определением собственников, участников и выявляются зоны, где пашня не обрабатывается, либо недостаточно качественно обрабатывается. И уже это место будет для работы контрольных и надзорных органов", - пояснил Разумовский.

