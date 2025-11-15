Ноябрьский звездопад из созвездия Льва будет виден в обоих полушариях Земли

В зените ожидается около 15 метеоров в час

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Пик метеорного потока Леониды, который ожидается в ночь на 18 ноября, будет одинаково хорошо виден и в Северном, и в Южном полушариях Земли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Поток действует с 6 по 30 ноября, область вылета метеоров (радиант) располагается в созвездии Льва, которое и дало ему название - Леониды.

"В ночь с 17 на 18 ноября метеорный поток достигнет своего пика, ожидается около 15 метеоров в час в зените. Он хорошо виден в обоих полушариях", - сказали ТАСС в планетарии.

Метеорный поток Леониды рожден остатками кометы 55Р/ Темпеля-Туттля. Кометная пыль, попадая в атмосферу Земли, сгорает, образуя метеоры - яркие вспышки. Наблюдать звездопады астрономы советуют вдали от городских огней на чистом ночном небе.