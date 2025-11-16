МГУ намерен разрабатывать микроорганизмы для российских молочных продуктов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова планирует разрабатывать и внедрять в производство микроорганизмы для российских молочных продуктов в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, выступая на Дне открытых дверей МГУ.

Согласно слайду презентации, сопровождавшей выступление Садовничего, инициатива войдет в число крупных научных проектов вуза.

"Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий. От МГУ готовится заявка, посвященная разработке микроорганизмов для изготовления молочных продуктов и их внедрению в российское пищевое производство", - сообщается на слайде.

В новом проекте примут участие ученые биологического, химического факультета и факультет почвоведения.

Садовничий также отметил, что для реализации этой и других инициатив требуются мощные супервычислители. В вузе с 2023 года действует суперкомпьютер "МГУ-270", направленный на развитие ИИ-систем и исследования с использованием этих технологий.

"Он является мощнейшим в стране в этом направлении. Сегодня он активно используется в наших научных проектах. <…> У нас работают 6 тыс. профессоров и преподавателей, 3 тыс. докторов и 5 тыс. научных сотрудников, 300 академиков. Такой мощи в одном университете даже в мире нет. Мы - самый мощный по научному составу университет мира", - добавил он, напомнив, что количество аспирантов вуза достигло 4 тыс. человек, что делает аспирантуру МГУ самой большой в России.