Умер главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Батюк

Ему было 64 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Главный научный сотрудник, ученый-международник Владимир Батюк умер на 65-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Института США и Канады имени академика Арбатова Российской академии наук.

"16 ноября 2025 г. в возрасте 64 лет ушел из жизни один из ведущих отечественных ученых-международников, главный научный сотрудник ИСКРАН, доктор исторических наук Батюк Владимир Игоревич", - говорится в сообщении.

Батюк вел активную преподавательскую деятельность на Факультете мировой политики ГАУГН, НИУ ВШЭ и ИСКРАН, передавая фундаментальные знания и опыт молодому поколению международников, отметили в институте.

"Коллеги и студенты знали и ценили Владимира Игоревича не только как профессионала, но и как душевного, отзывчивого человека, верного товарища и друга, оставившего светлую память в сердцах всех, кому посчастливилось с ним работать", - добавили в пресс-службе.