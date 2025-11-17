Найдено клеймо изготовителя на самом большом в Европе древнем мече

Артефакт из кургана Древней Руси мог быть изготовлен западноевропейскими мастерами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Рентгеновская томография позволила российским ученым обнаружить клейма изготовителя на самом большом средневековом мече, найденном на территории Европы. Согласно символам на клинке, артефакт из кургана Древней Руси мог быть изготовлен западноевропейскими мастерами, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного исторического музея (ГИМ).

Совместная работа сотрудников ГИМ и НИЦ "Курчатовский институт" посвящена изучению одного из самых ранних и известных артефактов Древней Руси - меча, обнаруженного в 1872 году при исследовании черниговского кургана Гульбище. При извлечении клинок сильно пострадал. Его фрагменты и другие экспонаты находятся в собрании ГИМ.

"Этот меч считается самым большим, найденным на территории Европы. По данным исследователей, его длина достигала 125 см. В октябре 2025 года в НИЦ "Курчатовский институт" было проведено рентгенотомографическое исследование реконструированного меча и отдельного фрагмента клинка. На последнем с обеих сторон было четко прослежено производственное клеймо, выполненное из вваренных в полотно клинка букв и знаков. На одной стороне было выявлено клеймо в виде имени "ULFBERH+T", на другой - предположительно, знак в виде косой решетки", - сообщили ТАСС в музее.

Клеймо "ULFBERH+T" на мече входит в число наиболее популярных и распространенных в IX-X вв. Такие клинки изготавливались на территории Западной Европы. Ученые также смогли выявить новые конструктивные особенности рукояти и изучить состав проволоки, использованной в ее украшении, - этот элемент преимущественно состоит из серебра.

"Сохранившиеся элементы орнаментации рукояти меча не оставляют сомнений, что это богато оформленное оружие, принадлежавшее человеку высокого социального положения. Полученные данные важны для реставрации меча и его экспонирования в Государственном историческом музее. В дальнейшем авторы намерены детально описать орнаментацию рукояти и уточнить изображение всех элементов клейм", - пояснили в ГИМ.