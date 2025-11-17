Курчатовский институт остановит свой синхротрон для модернизации

Параметры установки планируют повысить от 10 до 20 раз

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" в середине 2026 года планирует остановить единственный в РФ специализированный источник синхротронного излучения ("КИСИ-Курчатов") для проведения модернизации. Институт рассчитывает, что к этому времени российские ученые смогут пользоваться возможностями строящегося под Новосибирском синхротрона СКИФ, сообщил на Конгрессе пользователей ЦКП (СКИФ) замдиректора по проектам мегасайенс НИЦ "Курчатовский институт" Никита Марченков.

Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения - Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Он позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 на конец 2025 года. По информации заказчика строительства - Института катализа СО РАН, по данным на 17 ноября, готовность комплекса составляет более 95%.

"В середине следующего года курчатовский синхротрон мы останавливаем на модернизацию, и, конечно, хотелось бы, чтобы все наши пользователи перенаправились сюда на "СКИФ", а не в поисках зарубежных источников", - сказал он.

Действующий источник синхротронного излучения в Курчатовском институте работает с 90-х годов XX века. Он является единственным специализированным источником СИ на постсоветском пространстве. Установка используется по 23 часа в сутки, шесть дней в неделю, с единственным крупным перерывом за год - на время летних каникул.

Вице-президент института Александр Благов ранее сообщал, что источник модернизируют до конца 2028 года для увеличения светимости установки и расширения числа исследовательских станций. Согласно проекту, параметры этой установки повысятся от 10 до 20 раз. Изготовителем технологического оборудования выступает Институт ядерной физики СО РАН.