На Солнце ожидаются неопасные для Земли вспышки

Геомагнитная обстановка будет слабо возмущенной в связи с сохраняющимися нестабильными параметрами солнечного ветра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ожидается слабо повышенная вспышечная активность на Солнце 17 ноября, но без рисков для Земли, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - слабо возмущенная в связи с сохраняющимися нестабильными параметрами солнечного ветра. Вспышечная активность - слабо повышенная с признаками возобновления роста; на данный момент без рисков для Земли", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.