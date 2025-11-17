Открыты муравьи, заставляющие другие виды муравьев "восставать" против королевы

Королевы этого вида проникают в муравейники и меняют поведение их рабочих особей таким образом, что те убивают свою собственную королеву

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Биологи обнаружили, что на территории Японии встречается два вида муравьев, чьи королевы проникают в муравейники других видов этих насекомых и меняют поведение их рабочих особей таким образом, что те "поднимают восстание" и убивают свою собственную королеву. Это позволяет пришлым королевам взять под контроль всю колонию, сообщила пресс-служба японского Университета Кюсю.

"До настоящего времени мы не сталкивались с подобной формой поведения. Когда мы готовили работу к публикации, мы попросили большую языковую модель подобрать сказку для иллюстрации этого открытия, в которой злодей обманом заставляет дочерей убить свою мать. Чатбот ответил, что таких сказок не существует, что подчеркивает то, как природа иногда выходит даже за пределы человеческой фантазии", - заявил доцент Университета Кюсю (Япония) Кейзо Такасука, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при наблюдениях за поведением четырех видов муравьев, обитающих на территории Японии - желтых садовых муравьев (Lasius japonicus) и японских садовых муравьев (Lasius japonicus), а также двух их природных врагов - Lasius orientalis и Lasius umbratus. Королевы этих насекомых проникают в колонии садовых муравьев и берут их под контроль, механизмы чего не были известны биологам.

Для получения подобных сведений биологи соорудили прозрачный муравейник, позволявший наблюдать за жизнью рабочих особей и королев этих видов насекомых, после чего исследователи проследили за взаимодействиями самок Lasius orientalis и Lasius umbratus и колоний садовых муравьев, которые они пытались взять под свой контроль. Оказалось, что вторгающиеся королевы используют скрытную и непрямую стратегию атаки.

"До того, как проникнуть в муравейник, вторгающаяся королева незаметным образом покрывает себя феромонами рабочих особей, в результате чего те перестают считать ее врагом. После этого данная самка проникает в центр колонии и "удаляет" природный запах настоящей королевы муравейника, опрыскивая ее тело едкой муравьиной кислотой и быстро отступая после этого. Это заставляет дочерей не защищать, а атаковать свою мать таким же образом, как они нападали бы на врагов колонии", - пояснил Такасука.

Когда королева муравейника погибает, самки Lasius orientalis и Lasius umbratus занимают ее место - они берут муравейник под свой контроль и начинают выращивать свое собственное потомство, которое кормят и оберегают "восставшие" рабочие особи. В прошлом, как отмечает Такасука, биологи еще не сталкивались с данной формой матрицида - убийства матери ее собственным потомством, что делает данные два вида муравьев особенно интересными для дальнейшего изучения.