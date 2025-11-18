В Азовском и Каспийском морях в 2026 году проведут не менее 20 экспедиций

Исследованием акватории морей займутся ученые Южного научного центра Российской академии наук

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Ученые Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) в 2026 году проведут не менее 20 экспедиций в Азовском и Каспийском морях, они в том числе оценят влияние осолонения морей на экосистему. Об этом ТАСС сообщил ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, доктор биологических наук Олег Степаньян.

Ученые ЮНЦ РАН в 2024 году впервые провели исследование всей акватории Азовского моря.

"В 2026 году мы планируем провести не менее 20 морских экспедиций продолжительностью около 200 судо-суток. Сейчас две проблемы, которые у всех на слуху, связанные с морями. Это маловодие в Азовском море, маловодие в реке Дон и, соответственно, осолонение Азовского моря. Вторая проблема связана с Каспийским морем. Это падение уровня в Каспийском море, то есть также связано с падением стока из реки Волга. То есть вот сейчас, с точки зрения ученых, можно быть таким свидетелем достаточно интересных событий", - сказал собеседник агентства, добавив, что исследования проведут в том числе с помощью научного судна "Денеб".

По его словам, поход в Каспийское море планируется в сентябре. "В Каспии сейчас происходят, помимо падения уровня моря, интересные процессы, связанные с вселением новых видов, и как раз интересно, как эта вся система, и новые виды, и аборигенные себя чувствуют, и адаптируются к этим, скажем так, непростым условиям", - добавил ученый.

По итогам исследований в 2024 году в Азовском и Каспийском морях ученые установили, что уровень солености Азовского моря у берегов Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР приблизился к показателям уровня солености Черного моря, спрогнозировали ранний пик роста числа медуз в акватории Азовского моря из-за раннего потепления, а также обнаружили новый для Азовского моря вид креветки из Черного моря у побережья Херсонской области.