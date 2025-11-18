Курчатовский институт издаст первый том атласа автохтонных сортов винограда РФ

Первый том будет посвящен винограду Ростовской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" намерен в 2027 году начать издание геномно-географического атласа автохтонных сортов винограда России, которые исконно произрастали на территории страны. Первый том будет посвящен винограду Ростовской области, сообщил ТАСС начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия научного центра Дмитрий Федосов.

Издание станет результатом многолетних экспедиций российских исследователей. Основными иллюстрациями выступят не фотографии растений и виноградарских хозяйств, а рисунки, которые позволяют максимально точно отобразить особенности ягод, листа и семени конкретного винограда. В каждой статье также будет представлен QR-код, ведущий на сайт с данными о расшифровке геномов описываемых сортов винограда.

"Атлас будет иметь научную основу, но мы стараемся создать научно-популярное издание, которое будет интересно максимально широкой аудитории. Мы посвятим первый том Дону, Ростовской области. Намерены издать его в 2027 году. Второй том расскажет о сортах автохтонного винограда в Крыму, третий - о винограде Дагестана", - сообщил ученый ТАСС.

В создании атласа примут участие Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко (Новочеркасск), Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" НИЦ "Курчатовский институт" (Ялта) и Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства и виноделия (Краснодар). В трех томах будут представлены данные о примерно 140 автохтонных сортах винограда.

"Некоторые обнаруженные нами сорта пока не имеют названия - это лозы в заброшенных селах, которые являются генетическими родственниками другим сортам. В перспективе мы намерены также систематизировать данные по автохтонным сортам винограда Кубани. Это прибрежная зона от Туапсе до Сочи, а также территории Абхазии. В селах автохтонных сортов сейчас уже нет, но их можно найти в лесах, где располагались старые селения", - уточнил он.