Морской биолог Масленников умер во время командировки в Китай

Ученый является автором исследований, в том числе в сфере технологических приемов для культивирования морских организмов

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского (ННЦМБ) Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Сергей Масленников умер во время командировки в Китай. Об этом сообщается на сайте научного центра.

В сообщении говорится, что 17 ноября 2025 года во время рабочей поездки в городе Янтай на 63-м году жизни умер кандидат биологических наук, доцент, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН, старший научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем Масленников.

Масленников родился в 1963 году. В 1986 году он окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "биология". В 1991-1994 годах учился в аспирантуре при ДВО РАН, защитил кандидатскую диссертацию по гидробиологии, начал работать там с 1986 года.

Является автором множества научных проектов и исследований, в том числе в сфере разработки методологии и технологических приемов для культивирования морских организмов. Имеет более 100 научных публикаций.