На Урале разработали способ утилизации мышьяка

Технология поможет снизить нагрузку на окружающую среду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Ученые в Свердловской области разработали технологию извлечения из руды и последующей утилизации токсичного мышьяка. По словам ученых, технология поможет снизить нагрузку на окружающую среду, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета (УрФУ).

"Специалисты Уральского федерального университета разработали универсальную методику утилизации мышьяка - высокотоксичного компонента, который попутно проявляется в результате переработки руды и извлечения полезных ископаемых. Методика состоит из комплекса технологий и применима для различного сырья", - рассказали там, отметив, что работу поддержало Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Технология актуальна, так как с мышьяксодержащими рудами сталкиваются многие золотодобывающие компаний в мире, добавляют ученые. Особенно часто он встречается в руде при добыче золота, меди, свинца, цинка.

"Мы создаем универсальную технологию, которая будет применима для различного сырья: упорного, сложного, бедного, как рудного, так и техногенного. Этой технологией мы решаем одновременно две задачи: с одной стороны, доизвлекаем ценные компоненты, которые невозможно извлечь традиционными способами, а с другой - вредные вещества переводим в безопасные для длительного хранения формы. То есть у нас комплексный и ответственный подход. Мы не просто извлекаем ценные компоненты и складируем остатки. Мы стараемся полностью перерабатывать природные ресурсы, получать максимальную выгоду и снижать нагрузку на окружающую среду", - рассказал заведующий лабораторией перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов УрФУ Денис Рогожников.

По технологии вуз подал заявку на патент. В планах ученых - развивать это направление с точки зрения вовлечения еще более широкого спектра возможного сырья.