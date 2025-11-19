В Томске создают импортозамещающее устройство для систем связи нового поколения

Проект обеспечивает независимость от зарубежной компонентой базы и открывает возможности создания связной спутниковой группировки

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) спроектировали импортозамещающую активную фазированную антенную решетку - устройство, которое размещают на борту космического аппарата для обеспечения связи нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Совместно с АО "Решетнев" ученые ТУСУРа ведут разработку технических и программных решений реализации многолучевых бортовых АФАР (активная фазированная антенная решетка - прим. ТАСС) для систем связи нового поколения, поскольку таких рыночных решений с локализацией в нашей стране не существует. Проект также направлен на разработку компонентов АФАР - мелкосерийной технологии изготовления микросхем СВЧ на основе материалов арсенид и нитрид галлия, соответствующих стандартам и применимых в системах связи - в настоящее время в нашей стране также отсутствует данный класс микросхем с высокой линейностью и высоким КПД", - приводятся в сообщении слова ректора ТУСУР Виктора Рулевского.

Как уточнил ректор, проект обеспечивает независимость от зарубежной компонентой базы и открывает возможности создания связной спутниковой группировки и реализации Концепции бесшовного цифрового неба России.

Уже разработана конструкторская документация и основные элементы макета устройства, в том числе опытные образцы приемо-передающих модулей, система питания компонентов модуля, СВЧ-усилитель мощности на основе нитрид-галлиевой технологии, малошумящий усилитель на платформе арсенида галлия, система управления лучами, алгоритмы обработки полезного сигнала. К 2028 году планируется наладить выпуск отечественных электронных компонентов АФАР, выпуск опытных образцов непосредственно многолучевых бортовых АФАР запланирован на 2029 год.