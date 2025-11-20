Разработана технология борьбы с убивающими виноград вирусами

Как рассказали в НИЦ "Курчатовский институт", способ заключается в применении органических препаратов, а также высаживании люцерны и горчицы, которые способны нейтрализовать патогенную микрофлору

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Исследователи Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" разработали технологию оздоровления почвы, зараженной вирусами, которые убивают виноград. Внедрение позволит производителям снизить риски потери урожая, сообщил ТАСС начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия НИЦ "Курчатовский институт" Дмитрий Федосов.

Виноград подвержен таким вирусам, как табачная мозаика и краснуха, а также бактериальному раку и другим заболеваниям. Саженцы различных его сортов, популярных в виноградарстве и виноделии, активно распространяются из региона в регион и из страны в страну, поэтому вместе с ними часто на новое место "переезжают" и вирусы. При этом почва способна сохранять патогены на многие годы за счет переносчиков - микроскопических червей (нематод).

"Если вы высаживаете в зараженную однажды почву виноград, то он снова будет болеть. Ученые НИЦ "Курчатовский институт" разработали способ оздоровления почвы органическими способами - с помощью органических препаратов и высаживания люцерны и горчицы, которые вносят необходимые вещества для нейтрализации патогенной микрофлоры", - сказал Федосов.

"Перезагрузка" почвы

Авторами разработки выступили специалисты Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" НИЦ "Курчатовский институт". Ведущий научный сотрудник лаборатории органического виноградарства Яков Волков назвал процесс восстановления почвы своеобразной "перезагрузкой", позволяющей не только бороться с вирусами, но и сохранять ее плодородие.

"Часто при высаживании нового виноградника в использованную ранее почву возникает ситуация, когда он не приживается или плохо растет. В СССР были рекомендации не высаживать виноград в течение четырех-пяти лет после удаления старых виноградников. Сегодня у нас нет этого времени, поэтому мы ищем технологии, которые позволят в более короткие сроки подготовить почву для нового урожая", - отметил Волков в разговоре с ТАСС.

Федосов, в свою очередь, указал на то, что в перспективе этот подход может быть распространен на все виноградники России для снижения риска потери урожаев.

"При обнаружении высокой патогенной нагрузки в почве можно будет оздоровить ее в соответствии с рекомендуемым планом. В итоге через 3 года эта земля вновь будет пригодна для выращивания винограда, который будет жить не 5-7 лет, а 40-50 лет", - заключил исследователь.