Созданы рекордные источники излучения в недоступных ранее терагерцовых частотах

Способ основан на создании обратной связи в электродинамической системе лазера на свободных электронах

20 ноября., /ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС /. Российские физики разработали источники излучения с рекордной мощностью в недоступном ранее интервале терагерцевых частот. Об этом сообщает пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.

В разных странах, включая Россию, работает много источников терагерцевого излучения, которые называются лазеры на свободных электронах (ЛСЭ). Эти сооружения обеспечивают генерацию излучения на частотах выше 1 ТГц с высокой пиковой мощностью в кратковременном импульсе. Одна из задач, которая стоит перед теми, кто занят в этой области исследований, - создание относительно компактных, но при этом мощных источников терагерцового излучения.

"Созданы источники излучения в интервале частот 0,075 - 0,6 ТГц с рекордной в импульсе мощностью. Такие источники уже сейчас открывают возможность проведения ранее недоступных экспериментов в области материаловедения, медицины и биологии", - рассказали в институте.

Исследование проводилось совместно с учеными Института прикладной физики РАН. В основе новых источников - метод генерации излучения, который базируется на коллективном торможении электронов пучка на волнах в плазме. Способ основан на создании обратной связи в электродинамической системе лазера на свободных электронах. Он обеспечивает высокую эффективность генерации. Также для достижения этого эффекта ученые использовали пучок с током в десятки килоампер для накачки волн в протяженном плазменном шнуре, которые затем трансформируются в поток электромагнитного излучения нужных частот.

"Фишка и новизна нашего подхода именно в методах пучково-плазменного и пучково-волнового взаимодействия, которые позволяют эту область частот освоить. Основная сложность кроется в физических и технических тонкостях создания таких установок и проведения экспериментов", - цитирует пресс-служба одного из авторов исследования Евгения Сандалова.