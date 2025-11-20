Гигантский протуберанец при отрыве от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз

Источник процессов, вызвавших данное событие, находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Размер гигантского протуберанца в четверга в момент отрыва от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В сообщении говорится, что в ночь на 20 ноября выброс и формирование "очень большого солнечного протуберанца", который заметно превосходит привычные размеры, были зарегистрированы на северном полюсе Солнца. Размер "плазменного образования в момент отрыва от Солнца" был больше 1 млн км, что в 80 раз превышает диаметр Земли.

Отмечается, что источник процессов, вызвавших данное событие, находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз. По словам ученых, выброшенное ранее крупное облако плазмы и сегодняшний отрыв протуберанца могут иметь общий источник на Солнце. Кроме того, они также могут иметь связь с тем же центром 4274, который на прошлой неделе произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0, а сейчас находится на невидимой солнечной стороне.