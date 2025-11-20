В ЮФУ вырастили ячмень на имитации марсианской почвы

Разработка направлена не только на освоение других планет, но и на восстановление загрязненных территорий и плодородного слоя почвы после пожаров

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) впервые вырастили ячмень в грунте, имитирующем марсианскую почву. Эксперименту предшествовал космический полет аналогичного консорциума микроорганизмов на борту аппарата "Бион-М" №2, сообщила пресс-служба вуза.

"Эксперимент по выращиванию ячменя проводился с использованием реголита из пустыни Мохаве, который прекрасно имитирует свойства красного песка, покрывающего поверхность соседней планеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно с изучением образцов, побывавших в космосе, идентичный консорциум микроорганизмов в лаборатории ЮФУ использовали для обработки имитации марсианского грунта.

"Отправив аналогичный консорциум в полет на орбиту, мы сможем выяснить, как подобная смесь микроорганизмов переживает космические полеты, а значит, еще на шаг приблизиться к смелой мечте о садах на поверхности Марса", - сказала доктор биологических наук, заведующая молодежной лабораторией "Молекулярная генетика микробных консорциумов" АБиМ ЮФУ Евгения Празднова, чьи слова приводятся в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, разработка направлена не только на освоение других планет, но и на восстановление загрязненных территорий и плодородного слоя почвы после пожаров.

Работа выполнена в рамках стратегического технологического проекта ЮФУ "Технологии биоинженерии почв" федеральной программы "Приоритет-2030", добавили в сообщении.