Гены неандертальцев и денисовцев помогли человечеству перенести COVID-19

Они сделали человеческий иммунитет более пластичным

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Генетическое наследие от неандертальцев и денисовцев помогло человечеству пережить пандемию COVID-19, поскольку сделало человеческий иммунитет более пластичным. Таким мнением поделился с журналистами заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

"Если бы не было денисовцев и неандертальцев, то человечество в эпоху ковида не выжило бы. Гены денисовцев и неандертальцев помогли создать более сложную, более пластичную иммунную систему современного человека", - сказал он.

В Институте археологии и этнографии ТАСС уточнили, что на это указывают данные, проведенных ранее палеогенетических исследований. Ранее ученые высказывали предположение о том, что гены неандертальцев привели к уязвимости иммунитета человека к ковиду. В ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Шуньков также подчеркнул особое влияние генов Денисовского человека на Homo Sapiens.

"Здесь у нас на Алтае один из центров формирования культуры современного человека, и самое главное, сейчас и все генетические данные показывают все более возрастающую роль денисовского человека Сибири в формировании геномной основы и иммунной основы современного человечества", - сказал он.

Ученый обратил внимание также на влияние неандертальцев и денисовцев на формирование у современного вида человека неутилитарного поведения, когда он делает что-то не из бытовой необходимости, а для символических целей. "Они длительное время сосуществовали вместе, а потом одна из них сошла на нет. Не исключено, что это произошло потому, что у сапиенсов была более устойчивая иммунная система", - добавил Шуньков.

О денисовцах и неандертальцах

Денисовцы - вымершая группа древних людей. Ее определяют по геномам окаменелостей среднего и позднего плейстоцена из Южной Сибири. Хотя генетические данные свидетельствуют об их широком распространении по всей Восточной Азии и, возможно, в Океании, на данный момент только несколько окаменелостей с Алтая и из Тибета были уверенно идентифицированы как останки денисовцев. В этом году журнал Science опубликовал статью об обнаружении останков челюсти денисовского человека на Тайване.

Неандертальцы (Homo neanderthalensis) - отдельный вид рода Homo, существовавший на территории Европы, Ближнего Востока и частично Центральной Азии. Название получили благодаря находке останков в долине Неандерталь в Германии. Сформировались как отдельный вид 130-150 тыс. лет назад. Последние неандертальцы исчезли около 40 тыс. лет назад - в районе Гибралтара и юга Иберии.