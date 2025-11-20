Свыше 80% спор мха пережили девятимесячное нахождение в открытом космосе

Такая "суперспособность" делает эти мхи особенно интересным растением для разработки систем жизнеобеспечения и создания первых внеземных экосистем

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Японские биологи обнаружили, что более 80% спор мха из семейства фунариевых остались жизнеспособными после того, как они провели девять месяцев в открытом космосе внутри специальных капсул, прикрепленных к борту обшивки Международной космической станции. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале iScience.

"Большинство представителей земной жизни, в том числе и человек, не способны прожить в пустоте открытого космоса даже несколько минут. Проведенные нами наблюдения показали, что споры мха остаются жизнеспособными даже через девять месяцев, проведенных в открытом космическом пространстве. Это говорит о том, что земные живые клетки обладают защитными механизмами, которые позволяют им выживать в космосе", - заявил профессор Университета Хоккайдо (Япония) Томомити Фудзита, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Как отмечают биологи, мхи представляют собой одних из самых неприхотливых и живучих существ на Земле, которым удается колонизировать даже самые экстремальные природные среды, в том числе сухие пустыни и холодные приполярные пустоши Антарктики. Недавно ученые обнаружили в ходе опытов со мхом вида Grimmia sessitana, что он способен выживать в "марсианских" условиях на протяжении нескольких недель и переносить экстремальное обезвоживание и облучение ультрафиолетом.

Такие открытия побудили японских биологов провести эксперимент на борту МКС, куда в феврале 2022 года были доставлены образцы фунариевого мха Physcomitrium patens при помощи грузового корабля Cygnus NG-17. В марте специальные капсулы со спорами этого растения были установлены экипажем МКС на обшивке станции, где они провели 283 дня в открытом космосе. В январе 2023 года они были доставлены на Землю грузовым кораблем SpaceX CRS-16 и доставлены в лабораторию биологов.

В дополнение к этому, ученые воспроизвели в своей лаборатории условия, которые царят на поверхности обшивки МКС, и проследили за их действием на ростки мха и культуры особых стволовых клеток, которые эти растения вырабатывают в состоянии стресса. Эти опыты показали, что все ростки мха погибли в результате воздействия ультрафиолетового излучения, однако при этом значительная часть культур клеток, а также подавляющее большинство спор, привезенных с МКС, остались жизнеспособными после девяти месяцев пребывания в открытом космосе.

По текущим оценкам биологов, споры Physcomitrium patens должны оставаться жизнеспособными даже в тех случаях, если они проведут в открытом космосе примерно 15 лет. Учитывая высокую неприхотливость мха и его способность расти на любом грунте, эта "суперспособность" делает данные мхи особенно интересным растением для разработки систем жизнеобеспечения и создания первых внеземных экосистем, подытожили биологи.