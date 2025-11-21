ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Созданы методы прогнозирования поломок атомных реакторов на этапе проектирования

Новые способы опробовали на одной из атомных электростанций страны
02:01

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали новые численные методы прогнозирования поломок оборудования, которые возникают из-за постепенного накопления деформаций в конструкциях атомных ректоров и другой технике. В отличие от классических решений, новые методы позволяют предсказывать поломки еще на стадии проектирования, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮУрГУ.

"Речь идет о процессе постепенного накопления деформаций, когда от многократных циклов "пуск-остановка" конструкция медленно, но необратимо меняет форму, пока не придет в негодность. Любое оборудование, которое подвергается агрессивному воздействию высоких температур, со временем коробится, трескается и ломается. Предсказать этот процесс ранее было невозможно. Профессор кафедры технической механики ЮУрГУ Александр Чернявский с коллегами создали методы для такого прогнозирования, успешно проверили его на одной из АЭС", - рассказали в пресс-службе.

В вузе пояснили, что новые методы прогнозирования сочетают высокую точность моделирования процессов деформации с умеренной вычислительной нагрузкой. "Результат - возможность эффективно применять методы прогнозирования поломок прямо в ходе проектировочных работ", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что полученные результаты важны не только для атомных реакторов, но и для многих конструкций, подвергающихся воздействию высоких и переменных во времени температур. К ним относятся: теплонапряженные элементы газотурбинных двигателей, тепловых и атомных электростанций, металлургического оборудования, ракетной техники. 

