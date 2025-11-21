В Колумбии подняли первые артефакты с затонувшего 300 лет назад галеона

"Сан-Хосе" перевозил предназначенные для испанского короля Филиппа V сокровища, стоимость которых оценивается в $20 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Колумбийские ученые подняли первые артефакты с затонувшего более 300 лет назад испанского галеона "Сан-Хосе". Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на колумбийское Министерство культуры.

По его данным, со дна подняли пушку, три золотые монеты, фарфоровую чашку. Местное министерство культуры указало, что артефакты направили в лабораторию для консервации и дальнейшего исследования. Правительство Колумбии подчеркнуло, что не стремится изымать сокровища, а хочет исследовать галеон. Местонахождение "Сан-Хосе" не разглашается. AP уточняет, что на судне могут находиться 11 млн золотых и серебряных монет, изумруды, а также другие ценности.

В публикации говорится, что Колумбия, Испания и США ведут споры о том, кому должны принадлежать сокровища с затонувшего галеона. В частности, Колумбия участвует в арбитражном разбирательстве с американской компанией Sea Search Armada. Компания требует выплаты $10 млрд за якобы обнаружение судна в 1982 году.

Место затопления галеона обнаружили сотрудники Колумбийского института антропологии и истории при поддержке военно-морских сил в 2015 году. "Сан-Хосе" затонул в 1708 году в Карибском море вблизи города Картахена после неудачного боя с кораблями британского флота. Он перевозил предназначенные для испанского короля Филиппа V сокровища, стоимость которых оценивается в $20 млрд.