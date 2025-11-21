В России разработана система ИИ для наблюдений за популяциями волков

Нейросеть способна распознавать издаваемые животными звуки с точностью 98,3%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Исследователи из России разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), способную автоматическим образом распознавать издаваемые животными звуки и выявлять в них вой волков с очень высоким уровнем точности. Данная разработка улучшит экомониторинг и наблюдения за состоянием популяций этих животных, сообщила ТАСС пресс-служба Сбербанка.

"Организации, занимающиеся экомониторингом и охраной природы, смогут интегрировать эту технологию в свои системы для массовой оценки популяции волков. В свою очередь, экологи получили мощный инструмент для изучения поведения, социальной структуры стай и территориального распределения волков. Методология также открывает путь для создания аналогичных систем мониторинга других видов", - говорится в сообщении.

Данная система была создана коллективом исследователей из Сбера, а также их коллегами из Института проблем экологии и эволюции РАН (Москва) и Института истории естествознания и техники РАН (Москва) и представлена на международной конференции AI Journey, проходящей на этой неделе в Москве. Она построена на базе передовой нейросети-трансформера AST, приспособленной для работы с аудиоданными.

Для разработки и обучения данного алгоритма ученые подготовили набор из аудиозаписей, включавший в себя девять часов звуков, издаваемых волками, и 216 часов аудиосигналов, вырабатываемых другими видами животных. Так как записей воя в общем массиве данных было относительно немного, исследователи использовали стратегию двухэтапного распознавания, на первом из которых система ИИ определяет наличие любых звуков животных в записи, а затем выделяет среди них именно волчий вой.

Последующие проверки работы этого подхода показали, что он способен выявлять звуки животных с 98,3% точностью, и при этом находить вой волков в этом наборе природных звуков с 89% точностью. В этом отношении разработка российских ученых существенным образом превосходит другие алгоритмы, которые были созданы в последние шесть лет для наблюдений за воем волков и вокализацией обезьян-игрунок, летучих мышей, собак и других животных.

Как надеются исследователи, созданный ими алгоритм позволит экологам более точно отслеживать состояние популяций волков при помощи аудиоловушек и тратить на обработку данных значительно меньше сил, чем при ручном анализе тысяч часов аудиозаписей. Аналогичным образом можно наблюдать и за популяциями других видов животных и птиц, подытожили ученые.