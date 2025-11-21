Российские ученые впервые нашли редкий минерал брэдлиит в алмазе из глубин Земли

Благодаря этой находке подтвердилось существование в "глубинной Земле" фосфорсодержащих карбонатных флюидов, ответственных за преобразование пород и формирование алмазов

Исходный алмаз (А) и включения в нём доломита и брэдлиита (В) © Пресс-служба Минобрнауки России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) впервые обнаружили очень редкий минерал под названием брэдлиит в алмазе с больших земных глубин, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые лаборатории геохимии углерода им. Э. М. Галимова впервые обнаружили редкий фосфорсодержащий карбонат брэдлиит с формулой Na3Mg (PO4) (CO3) в качестве включения в алмазе, образовавшемся в мантии Земли на глубинах в сотни километров в условиях чрезвычайно высоких давления и температуры", - сообщили в пресс-службе, отметив, что алмаз и брэдлиит в нем были когда-то вынесены на поверхность кимберлитовой магмой, циркулирующей вверх-вниз.

В результате было подтверждено существование в "глубинной Земле" фосфорсодержащих карбонатных флюидов, ответственных за преобразование пород и формирование алмазов. Эти исследования позволяют по-новому взглянуть на процессы глубинного минералообразования, на участие в них легких и редких элементов. Работы выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, результаты опубликованы в журнале American Mineralogist.

Согласно данным ученых, брэдлиит является частью глубинной карбонатитовой ассоциации, в составе которой принимают участие другие карбонаты, минералы хлора, фтора и фосфора. Это указывает на большую роль этих элементов в глубинном минералообразовании, которое ранее считалось производящим только силикаты, оксиды и рудные минералы.

Впервые установлена кристаллическая структура брэдлиита. Для ее изучения авторы использовали самые современные аналитические методы - электронную микроскопию и дифракцию, а также трехмерное пространственное моделирование, которое позволило выполнить углубленный пространственный анализ результатов.

"Наши работы показали, что брэдлиит устойчив в большом диапазоне давлений и температур и может образоваться как продукт кристаллизации первичного глубинного расплава", - рассказал главный научный сотрудник лаборатории геохимии углерода, член-корреспондент РАН Феликс Каминский.