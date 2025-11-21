Метеорит весом 5 г оказался самым сложным по структуре в коллекции РАН

Хондрит относится к подтипу с особыми петрографическими и минералого-геохимическими признаками

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Метеорит из Северо-Западной Африки под названием NWA 4757 весом 5 г оказался наиболее сложным по структуре в коллекции Российской академии наук. Таковы результаты его тщательного анализа, проведенного специалистами Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН) и СПбГУ, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Сотрудники лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН совместно с коллегами из Санкт-Петербургского Университета изучили хондрит, принадлежащий к CY (Yamato) группе углистых хондритов. <…> Представители такого сложного подтипа впервые появились в метеоритной коллекции РАН", - отметили в пресс-службе.

Исследованный метеорит - камушек весом всего в 5 г, найденный в пустыне Северо-Западной Африки. До сих пор камни такого типа - хондриты редкой СY-группы находили только в пустыне Оман и Антарктиде. При этом метеорит, по словам ученых, относится к "сложному подтипу, характеризующемуся особыми петрографическими и минералого-геохимическими признаками, который отражает сложную историю эволюции его вещества".

"Уникальность NWA 4747 в том, что это самый измененный метеорит. Он испытал водные преобразования и нагрев в родительском теле в максимальной степени", - подчеркнули в пресс-службе ГЕОХИ.

В NWA 4757 сохранилось лишь несколько зерен неизмененного первичного оливина. В отличие от других CY-хондритов такого типа, троилит (сульфид железа) из NWA 4757 богат марганцем. Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ и вносит свой вклад в изучение космических камней.