AP: венгерские археологи вскрыли саркофаг времен Римской Империи

Внутри были найдены останки женщины, два стеклянных сосуда, бронзовые фигурки и монеты, костяная заколка для волос, янтарное ювелирное украшение и следы ткани с золотыми нитями

© AP photo/ Bela Szandelszky

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Археологи Музея истории Будапешта произвели вскрытие саркофага, пролежавшего под землей около 1700 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

"Особенность находки в том, что саркофаг был герметично закрыт. Ранее его не трогали, и поэтому он остался цел", - заявила Габриэлла Фэниес, археолог, возглавляющий раскопки.

Как сообщает AP, внутри саркофага были найдены останки женщины и несколько вещей, которые, предположительно, принадлежали ей: два стеклянных сосуда, бронзовые фигурки и монеты, костяная заколка для волос, янтарное ювелирное украшение и следы ткани с золотыми нитями.

По информации агентства, захоронение пролежало нетронутым под землей в столичном районе Обуда. Во время, когда саркофаг был захоронен, территория Венгрии являлась древнеримской провинцией Паннония. Археологи начали проводить экспертизу, чтобы узнать больше о найденных артефактах и останках, обнаруженных внутри саркофага.