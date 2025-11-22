В России разработали препарат с омегой 3 из семян льна для улучшения зрения

Разработка принадлежит компании "Визус лаб"

Редакция сайта ТАСС

© Полина Болдырева/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Биоактивный импортозамещающий препарат на основе омеги 3, получаемой из семян льна, для профилактики возрастного отслоения сетчатки и улучшения остроты зрения разработали в Новосибирске. Особенность биодобавки - в использовании липосомальной технологии, которая повышает биодоступность препарата, сообщил ТАСС директор компании-разработчика "Визус лаб", резидента Сколково Алексей Воеводин.

Возрастная макулодистрофия - хроническое заболевание центральной зоны сетчатки (макулы), приводящее к потере центрального зрения. Это одна из основных причин необратимого ухудшения зрения у людей старше 50 лет во всем мире. В России, по оценкам медиков, около 8-10 млн человек старше 65 лет страдают от этой патологии. Лечение этой патологии очень дорогостоящее и проводится с помощью специальных инъекций. Разработанный в Новосибирске препарат в случае приема пациентами с макулодистрофией позволяет уменьшить количество таких инъекций на 30% и улучшить остроту зрения.

"Наш препарат создан на основе международных формул для потребности врачей-практиков. Препарат импортозамещения, прошедший клинические исследования в центре микрохирургии глаза. Исследование шло полтора года, обследовались две группы пациентов. С нашим препаратом улучшение морфологии сетчатки на 85%, остроты зрения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что достигнутый эффект позволяет в меньшей степени пользоваться дополнительными лекарственными препаратами и воздействовать ими на сетчатку. Одна из целей разработчика - замещение импортных аналогов зарубежных компаний, ушедших с рынка. В составе биодобавки полученная из семян льна омега 3, ресвератрол - природное соединение, встречающееся в чернике и клюкве, лютеин, диоксодин, хелатная форма цинка, аминокислота L лизин для поддержания стекловидного тела, а также микроэлементы и антиоксиданты, необходимые возрастным пациентам.

При создании препарата использовалась липосомальная технология, которая решает вопрос низкой биодоступности. Липосомы представляют крошечные пузырьки (от 20 нанометров до 10 микрометров) с оболочкой из фосфолипидов - веществ, похожих на те, что входят в состав клеточных мембран. Внутри пузырька можно поместить биоактивное вещество, которое будет защищено от разрушения в желудке и кишечнике. Биодобавку пациентам предлагается употреблять в капсулах два раза в день в течение одного месяца.