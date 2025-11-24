В четырех городах России ведут активные исследования по продлению жизни

Вопрос долголетия изучают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске ведут активные исследования в области долголетия. Об этом сообщила ТАСС замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Дарья Подчиненова.

В сентябре во время посещения президентом России Китая ряд СМИ сообщил о том, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по пути к воротам Тяньаньмэнь в Пекине, где проходил военный парад, обсуждали долголетие. Позднее газета New York Times сообщила о том, что стартап в Китае разрабатывает таблетки на основе соединений, содержащихся в экстракте виноградных косточек, с перспективой продления жизни до 150 лет.

"На данный момент нет однозначного ответа на вопрос, сможет ли человек прожить до 150 лет, что связано со множеством факторов, которые вовлечены в процессы старения. В открытых источниках можно найти информацию о долгожителях, чей возраст приближался к 130 годам. В России активные исследования в области долголетия ведутся в научных центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Например, в Институте медицины и медицинских технологий НГУ фокус сделан на изучении саркопении (возрастное снижение мышечной массы - прим. ТАСС) и разработке методов сохранения функциональной активности в пожилом возрасте", - сказала она.

По словам Подчиненовой, существует теория, согласно которой старению организма способствует именно потеря мышечной массы. Она напрямую влияет на качество и продолжительность жизни. "Снижение физической активности ведет к утрате автономности, повышению риска инвалидизации и сопутствующих заболеваний", - пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что продление жизни - это не только медицинская, но и социально-экономическая задача. "Цель не просто увеличить календарный возраст, а обеспечить активное, продуктивное долголетие, при котором человек сохраняет самостоятельность, профессиональную и социальную активность", - добавила она.

В 2024 году средняя продолжительность жизни в России составила 72,8 года - на 0,6 года меньше, чем в 2023-м. Мужчины живут значительно меньше женщин: 68,45 года против 78,39 соответственно. Цель Минздрава - увеличить к 2030 году продолжительность жизни россиян до 78 лет. Этого планируется добиться с помощью внедрения принципов здорового образа жизни, за счет снижения влияния факторов риска здоровью, своевременной профилактики и диспансеризации.